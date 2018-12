A proposta que o Governo vos colocou só abrange os salários mais baixos. Essa proposta pode levar a FESAP à greve, se nada for alterado?

A FESAP apresentou uma proposta de aumentos de 3,5% e o aumento do subsídio de refeição. O governo nunca nos apresentou uma proposta dessa natureza. Disse, apenas, que tinha 50 milhões de euros para os aumentos salariais. O que não chega para fazer aumento nenhum. A proposta que nos foi apresentada foi a de transformar a quarta posição da tabela remuneratória única da Administração Pública, o que significa passar para os 635,07 euros e o mínimo de salário a pagar a um assistente operacional. Quanto ao descongelamento de carreiras e progressões, vamos ter proximamente uma reunião com o objetivo de clarificar essas matérias. Agora, não aceitamos que haja qualquer tipo de prejuízo para os trabalhadores no descongelamento de carreiras. Ao que parece o governo confunde aumentos salariais com progressões nas carreiras. Ora, a manter-se esta situação, certamente que a FESAP estará sempre disponível para promover todas as formas de luta no sentido de exigir justiça salarial.

Tinha outra expectativa em relação a um governo socialista que é apoiado pelos partidos de esquerda?

Os trabalhadores da Administração Pública já não são aumentados desde 2009. É evidente que foram criadas enormes expectativas por parte do governo no que diz respeito a aumentos salariais. Neste quadro podemos dizer que há aqui uma certa frustração no que diz respeito ao que poderiam ser os aumentos salariais na Administração Pública se não houvesse uma atitude excessiva sobre o défice público.

O principal responsável por esta situação é o ministro das Finanças, Mário Centeno?

Claramente que a responsabilidade é do governo. Se houvesse um pouquinho que fosse de mais défice poderiam criar-se as condições para aumentos salariais. E, portanto, o senhor ministro das Finanças fez essa opção, o governo fez essa opção e, seguramente, não é a melhor.

Julga que a contestação social vai aumentar em ano de eleições?

Valorizo a reposição de alguns direitos. Mas, das duas uma: ou há uma atitude diferente por parte do governo de reforçar a negociação coletiva, com resultados, criando compromissos para o presente e para o futuro, ou definitivamente os trabalhadores, conforme nos têm vindo a manifestar, estarão muito disponíveis para a luta. Eu acho que se não houver aqui uma mudança de atitude, vamos ter uma primavera e um verão quente, até pela revisão das carreiras que faltam, seja nos bombeiros, seja na polícia municipal, seja na fiscalização municipal, seja nas inspeções, seja na área da justiça, dos registos e notários, seja também na área da Saúde. Tudo isto cria um ambiente de grande frustração no que diz respeito àquilo que são as expectativas dos trabalhadores. Ou há uma negociação séria, com compromissos e resultados, ou efetivamente os trabalhadores não vão baixar os braços.