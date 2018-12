É já o terceiro ano que Novak Djokovic conquista o prémio de desportista europeu do ano, eleito pelas 23 agências de notícias da Europa. A medalha de prata vai para Luka Modric e Lewis Hamilton conquistou a medalha de bronze. Cristiano Ronaldo aparece em 19.º lugar.

O ano foi de vitórias para o tenista sérvio: venceu o US Open e o torneio de Wimbledon (ambos do Grand Slam) e conquistou os Masters 1.000 quer em Cincinatti, quer em Xangai. Com um total de 145 pontos, Djokovic soma já três prémios, tendo sido galardoado também em 2011 e 2015.

Em segundo lugar surge Luka Modric, jogador de futebol do Real Madrid, com 132 pontos. Modric foi também o vencedor da Bola de Ouro 2018 e conquistou o segundo lugar no Mundial para a Croácia, assim como o campeonato da Europa e do mundo de clubes. Também no pódio surge o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, que sagrou-se pentacampeão este ano.

Cristiano Ronaldo não está entre o top 10 e aparece quase no final da lista dos 20 mais votados. Em 19.º lugar, o craque Português que recebeu este prémio em 2016, foi este ano ultrapassado por jogadores como Antoine Griezmann (8.º) e Kylian Mbappé (16.º). CR7 juntou 20 pontos.

Veja a lista dos 20 mais votados:

1 - Novak Djokovic, Ser (Ténis) - 145 pontos

2 - Luka Modric, Cro (Futebol) - 132

3 - Lewis Hamilton, GB (Fórmula 1) - 114

4 - Ester Ledecka, Cze (Snowboard) - 74

5 - Martin Fourcade, Fra (Biatlo) - 69

6 - Marcel Hirscher, Aut (Esqui alpino) - 67

7 - Marit Bjoergen, Nor (Esqui nórdico) - 59

8 - Antoine Griezmann, Fra (Futebol) - 43

9 - Kevin Mayer, Fra (Atletismo) - 40

10 - Simona Halep, Rom (Ténis) - 39 (ex aequo)

10 - Kamil Stoch, Pol (Esqui nórdico) - 39 (ex aequo)

12 - Luka Doncic, Slo (Basquetebol) - 36

13 - Dina Asher-Smith, GB (Atletismo) - 31

14 - Geraint Thomas, GB (Ciclismo) - 30

15 - Sarah Sjoestroem, Sue (Natação) - 25

16 - Kylian Mbappé, Fra (Futebol) - 24

17- Marc Marquez, Esp (MotoGP) - 22 (ex aequo)

17 - Jacob Ingebrigtse, Nor (Esqui nórdico) - 22 (ex aequo)

19 - Cristiano Ronaldo, Por (Futebol) - 20

20 - Alexander Ovetchkin, Rus (Hóquei no gelo) - 16