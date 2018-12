Foi publicada hoje, em Diário de República, uma medida que pretende incentivar os consumidores a devolver as garrafas de plástico não reutilizável.

Ou seja, sempre que cada consumidor devolver aos super e hipermercados estas garrafas, recebem um prémio - que será decidido pelo Ministério do Ambiente.

Os super e hipermercados que acolham este projeto terão de "implementar nas suas instalações uma área devidamente assinalada e exclusivamente dedicada ao comércio de bebidas em embalagens reutilizáveis ou 100% biodegradáveis identificadas nos termos da lei”, refere a medida.

“Até ao final do 3.º trimestre de 2021 o Governo apresentará à Assembleia da República um relatório de avaliação do impacto da implementação do sistema de incentivos”, adianta o mesmo documento.

Esta medida entra já em vigor a partir de amanhã.