Um octogenário morreu em Braga, no Dia de Natal, vítima de paragem cardiorrespiratória. A situação foi detetada por familiares.

A vítima, de 83 anos, residente num apartamento do Largo da Soutinha, entre as Avenidas de 31 de Janeiro e de Porfírio da Silva, estava já sem vida, à chegada das duas equipas do Grupo do INEM de Braga: dois técnicos de emergência pré-hospitalar numa Ambulância de Emergência Médica (AEM), mais um médico e um enfermeiro na Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), ambas baseadas no Hospital Escala Braga.

O cadáver foi removido pelos Bombeiros Sapadores de Braga e a ocorrência registada por agentes da 2ª Esquadra do Comando Distrital de Braga da Polícia de Segurança Pública.