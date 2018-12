Este ano, a Huawei exportou mais de 200 milhões de telemóveis e registou um novo recorde para a empresa que, no top dos maiores vendedores de smartphones, fica apenas atrás da Samsung. Segundo a agência noticiosa oficial Xinhua, a marca está na frente no que diz respeito ao desenvolvimento de rede 5G, quinta geração.

A agência comparou ainda as exportações do ano de 2010, há oito anos, que se fixaram em apenas três milhões de telemóveis. Hoje é o maior fabricante de equipamentos de rede. As séries P20 e Mate 20 foram os maiores sucessos.

Embora com bons resultados, este foi um ano complicado para a marca chinesa com sede em Shenzhen, no sul da China, uma vez que teve de lidar com a prisão da CFO, Meng Wanzhou, por suspeitas de ter violado sanções norte-americanas, para poder aceder ao mercado iraniano.Do lado da Nova Zelândia e Austrália viu serem abandonadas algumas parcerias 5G e dos Estados Unidos chegaram suspeitas de espionagem.