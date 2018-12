Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de abuso sexual da irmã, de 13 anos.

De acordo com um comunicado enviado às redações, os abusos começaram no passado dia 19 de dezembro. A denúncia foi feita pelo pai da vítima, explica o mesmo documento.

“O agressor, irmão da vítima, praticou com ela, por diversas vezes, os atos sexuais que ocorreram principalmente na residência de ambos, no Porto”, lê-se no comunicado.

O jovem foi presente a primeiro interrogatório, tendo ficado proibido de contactar com a vítima.