“Luke, I am your father”. Esta é uma das frases mais conhecidas da saga Guerra das Estrelas e todo o fã que se preze sabe a que diz respeito: Darth Vader é pai de Luke Skywalker. Mas quem é o pai desta personagem (antes conhecida como Anakin Skywalker)?

No filme Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma (1999), o público fica a saber que Anakim é filho de Shmi, uma escrava no planeta Tatooine, mas nunca é revelada a identidade do seu pai.

Tudo foi revelado no último volume da banda desenhada da Marvel dedicada apenas a Darth Vader - Guerra das Estrelas: Darth Vader: Mestre Negro dos Sith. No passado dia 19, o volume 25, intitulado A Fortaleza de Vader, os fãs da saga ficam a saber que o pai desta personagem é Darth Sidious, conhecido também como Imperador Palpatine.

So in Disney's new canon, within Darth Vader issue 25, a HUGE change has rolled out. Instead of Anakin being truly "The Chosen One" created by the Force, turns out Sidious actually manipulated midichlorians in Shmi's womb and essentially IS the father of Vader. #StarWars pic.twitter.com/Tsb9vhofC1