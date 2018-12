2019 – Um ano sob os auspícios de Trump

No plano da transição energética e do combate às alterações climáticas, o negacionismo da Casa Branca pode contaminar o planeta

Vivida mais uma celebração do Natal, todos os focos se concentram agora na chegada de um novo ano. Um pouco por todo mundo partilham-se previsões, leem-se sinais, projetam-se tendências e antecipam-se cenários. Embora não esconda curiosidade pelo tema, não tenho competências ou conhecimento para dar opinião sobre os múltiplos augúrios lidos nos astros e na natureza, por quem disso faz fé ou saber.

Quanto aos sinais que resultam de um olhar transversal sobre o mundo e sobre a dinâmica do que nele está a acontecer, parece-me evidente que 2019 será um ano vivido sob os auspícios de Trump. Será em consonância um ano turbulento, perigoso, incerto e em que a atenção de toda a comunidade internacional se terá que centrar na mitigação ou no aproveitamento dos golpes de “Twitter” ou de outras armas igualmente poderosas, manejadas de forma imprevisível e imponderada por um dos homens mais influentes do mundo, que perdeu nos últimos dias o seu secretário da defesa Jim Mattis, considerado um dos últimos referenciais de equilíbrio na Casa Branca.

O que podemos esperar do mundo sob os auspícios de Trump? Desde logo, para recuperar empregos na indústria tradicional e consolidar votos no eleitorado de alguns estados chave para a reeleição, Trump pode dar sequência à guerra comercial global que já iniciou e cujo desfecho tanto poderá conduzir ao triunfo do protecionismo, como à criação de rotas comerciais demarcadas ou à emergência de uma nova onda de globalização capaz de submergir os muros erguidos pela política americana.

No plano da transição energética e do combate às alterações climáticas, o negacionismo da Casa Branca pode contaminar o planeta, dividi-lo entre potências verdes e potências castanhas numa nova palete de coloração da guerra fria (ou neste caso da guerra quente do aquecimento global), ou dar origem a uma nova consciência global que arrase o imediatismo egoísta da atual administração americana.

Também no plano da revolução digital, da proteção de dados, da privacidade e da saúde da democracia, a irresponsabilidade da administração americana pode conduzir a uma erosão fatal na confiança nos sistemas de escolha democrática, dividir o mundo entre democracias consolidadas e democracias capturadas ou impulsionar um ressurgimento democrático por contraponto à manigância e à deturpação da vontade dos povos.

Escolhi três áreas para ilustrar como o nosso destino coletivo está ligado aos impulsos do presidente dos EUA e à forma como a humanidade lhes responder, mas poderia ter escolhido muitas mais, como o pacto para as migrações, o futuro da NATO ou a política de alianças, todas convergindo para demonstrar a evidência que no plano global 2019 estará suspenso de Trump e do que em torno dele se passar.

Num contexto global de desilusão, quebra de sentido e deslumbramento consumista, o aperto de consciência que a dependência de Trump provocará não será necessariamente mau. Depende da mobilização que conseguir gerar para que cada vez mais pessoas se comprometam em trabalhar em rede para inverter a tendência de autoflagelação que o mundo tem vindo a revelar neste início de milénio. Votos que 2019 nos traga sinais fortes de um novo tempo.

Eurodeputado