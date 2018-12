As populações que vivem nas imediações do vulcão Anak Krakatoa devem evitar a costa, alertaram as autoridades indonésias.

O tsunami que atingiu este país no sábado passado – provocado por uma erupção daquele vulcão – fez pelo menos 429 mortos e 154 pessoas continuam desaparecidas.

Dwikorita Karnawati, responsável da Agência de Meteorologia, Geofísica e Climatologia, explicou que as autoridades estão a monitorizar as erupções do Anak Krakatoa, bem como as condições do mar e o risco de um novo tsunami.

Em conferência de imprensa, Karnawati afirmou que são esperadas chuvas fortes e ondas altas e alertou para o facto de as erupções contínuas poderem “causar deslizamentos de terra nos penhascos da cratera para o mar", não afastando assim a possibilidade de existir outro tsunami.