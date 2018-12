Os trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) começam esta quarta-feira uma greve de três dias, como forma de protestar contra a falta de funcionários nos serviços documentais.

O Sindicato dos Funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SinSEF), que representa os trabalhadores dos serviços documentais, convocou esta greve, mas deixou claro que qualquer setor do SEF poderá aderir à greve.

A direção deste serviço já tinha esclarecido que esta greve não irá afetar o controlo das fronteiras, pois os trabalhadores em causa "não correspondem aos funcionários da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF com funções diretas no controlo de fronteira".

É "lamentável que não se olhe para estes funcionários específicos, com um trabalho específico" com a mesma atenção que outras áreas, disse Manuela Niza, presidente do SinSEF, à agência Lusa.