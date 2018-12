Depois de um casamento discreto as dúvidas voltam a pairar sobre o casal Miley Cyrus e Liam Hemsworth. Desta vez sobre uma possível gravidez da cantora.

O casamento aconteceu no dia 23 deste mês, segundo avança a imprensa internacional, em casa da cantora em Nashville. No entanto, os amigos próximos da cantora suspeitam que o matrimónio tenha a ver com o facto de Miley estar à espera de bebé.

“Os amigos próximos, que não foram convidados para a festa da Miley, não conseguem encontrar uma lógica para o casamento e muitos suspeitam de que ela poderá estar grávida”, diz uma fonte ao site HollywoodLife, acrecentando que “a Miley tem andado afastada, não atende as chamadas ou responde às mensagens, deixando muitos na dúvida acerca do que realmente se estará a passar”.

Recorde-se que Miley Cyrus e Liam Hemsworth já tinha anunciado o noivado em junho de 2012, no entanto o matrimónio acabou por não se concretizar e os artistas chegaram mesmo a separar-se, tendo voltado a namorar em janeiro de 2016.