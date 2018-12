O Natal é tempo de família e Bruno de Carvalho fez questão de mostrar aos seus seguidores uma fotografia da sua família unida e divertida nesta consoada.

O ex-presidente do Sporting partilhou várias fotografias em que aparecia com toda a sua família, incluindo as filhas e a irmã.

Na descrição, BdC usou apenas as hashtags #Natalmegrande e #FelizNatal.