Donald e Melania Trump cumpriram a tradição e passaram a véspera de Natal a atender chamadas de crianças que queriam saber onde estava o Pai Natal. Mas há uma pergunta do presidente norte-americano que está a correr as redes sociais.

“Ainda acreditas no Pai Natal?”, perguntou Trump a Coleman, uma criança de sete anos que ligou para a Casa Branca. “É que aos sete anos, já é raro [acreditar no Pai Natal], não é?”, acrecentou.

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1 — The Daily Beast (@thedailybeast) 25 de dezembro de 2018

O programa NORAD – Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte pretende “monitorizar” o percurso do Pai Natal, uma tradição que surgiu em 1955 quando um anúncio de um armazém retalhista apelou às crianças para que ligassem para um número para saber onde estava o Pai Natal. Mas um engano num dos algarismos fez com que as chamadas fossem enviadas para o NORAD. O coronel Harry Shoup foi quem atendeu a primeira de centenas de chamadas de crianças.

Mesmo com o shutdown governamental, o NORAD prometeu que iria manter a tradição de localizar o Pai Natal na véspera de Natal. Atualmente há mais de 1.500 pessoas voluntárias a atender as chamadas das crianças durante todo o dia. Para Melania Trump, esta está a “tornar-se numa das suas tradições preferidas”.