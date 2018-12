O jovem pugilista amador Wilham Mendes foi morto na madrugada deste sábado à facada em Londres. A polícia londrina anunciou esta terça-feira a detenção de dois adolescentes suspeitos da morte do jovem.

Os dois jovens detidos e acusados de homicídio e roubo têm 15 anos e vão ser presentes a juiz no Tribunal de Westminster, esta quarta-feira. Wilham Mendes tinha 25 anos e era português.

Segundo a polícia londrina, o alerta foi dado 1h20 de sábado. Ao chegarem a Albert Place, encontraram Wilham Mendes com “múltiplas facadas”, tendo o jovem sido “transportado para um hospital do leste de Londres e declarado morto às 2h13”.

Segundo o The Guardian, o comandante da polícia encarregado da investigação, Glen Lloyd, garante que mesmo apesar das detenções a investigação vai continuar. "As primeiras informações recolhidas pela minha equipa estabeleceram a possibilidade de Wilham ter sido esfaqueado durante um assalto", disse.

As autoridades pediram a que qualquer testemunha do assalto entre em contacto com a polícia porque, "por muito pequeno que seja um pormenor, por muito pouco que tenham visto, a vossa informação pode ser vital para a investigação".