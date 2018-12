O espanhol Quique Flores é o novo treinador do Shanghai Shenhua, anunciou esta terça-feira o clube da Superliga chinesa.

O ex-treinador do Benfica sucede a Wu Jingui, que conduziu a equipa ao sétimo lugar do campeonato na época transata, conquistado pelo Shangai SIPG, do técnico português Vítor Pereira.

Quique Flores, de 53 anos, estava livre desde o fim da época passada, quando terminou contrato com o Espanyol.