Kylian Mbappé foi eleito o melhor jogador do ano pela revista France Football. Aos 20 anos, o jogador da seleção francesa impôs-se a Raphaël Varane, defesa do Real Madrid, e a Antoine Griezmann, avançado do Atlético de Madrid.

Mbappé sucede assim ao médio do Chelsea, N’Golo Kanté, que venceu no ano passado. O jogador francês foi também distinguido, no passado dia 3 de dezembro, com o prémio Kopa de melhor jovem futebolista do ano e ficou em quarto lugar na classificação da Bola de Ouro de 2018.

O avançado francês foi um dos jogadores que mais se distinguiu no Mundial 2018, tendo levado a taça para França, e venceu também as Taças de França e a Liga Francesa com a camisola do Paris Saint-Germain.