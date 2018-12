Um atropelamento intencional com um autocarro, esta terça-feira, em Logyan, no sudeste da China, provocou a morte a pelo menos cinco pessoas. Segundo a polícia chinesa há ainda 21 feridos.

O homem terá roubado o autocarro, tendo depois conduzido contra os peões, segundo avança a imprensa internacional. No entanto, as autoridades ainda divulgaram nem a identidade do atacante nem os motivos do ataque.

A China têm registado vários incidentes deste género nos últimos tempos, sendo normalmente justificados com problemas psicológicos ou ressentimentos com a sociedade ou os vizinhos