O Sporting oficializou esta segunda-feira, em comunicado, a contratação de Luiz Phellype. O avançado brasileiro, de 25 anos, assinou um contrato válido até 2024, com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros.

“Aceitei porque o Sporting demonstrou um grande interesse em mim e fez-me acreditar bastante no projeto. Foi o maior passo que dei até agora e sei que foi a decisão mais acertada”, afirmou à Sporting TV.

"Quem chega do Brasil conhece a dimensão do Sporting, dos adeptos, da história e dos jogadores que passaram por aqui. Ficamos bastante satisfeitos por fazer parte de um Clube deste tamanho", continuou.

Luyz Phellype chegou a Portugal em 2013, para representar o Estoril. Passou depois pelo Beira-Mar, Feirense, e Recreativo de Libolo, antes de chegar ao Paços de Ferreira. Chega aos leões como o melhor marcador da II Liga com 9 golos em 15 jogos, pelos pacenses.

Após 14 jornadas, o Sporting ocupa a terceira posição da I Liga, com 31 pontos, menos cinco do que o líder e campeão FC Porto e menos um do que o Benfica, segundo classificado.