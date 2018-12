Marcelo Rebelo de Sousa visita esta tarde a associação Raríssimas, na Moita, e segue depois para a tradicional ginjinha de Natal do Barreiro. O Presidente da República vai passar o dia de Natal com as crianças internadas na ala pediátrica do serviço de Oncologia do Hospital de São João, no Porto.

A agenda do chefe de Estado não abranda nesta época natalícia. Marcelo volta a visitar na véspera de Natal a associação Raríssimas que tem atravessado algumas dificuldades depois da polémica com a anterior presidente da instituição. O Presidente, há um ano, foi visitar a Raríssimas para dar um sinal de que esta associação “é para continuar”.

Tal como aconteceu em 2017, o Presidente da República segue depois para o Barreiro para a tradicional ginjinha de Natal.

Diferente vai ser o dia de Natal. Marcelo esteve, há um ano, em Pedrógão Grande com os familiares das vítimas dos incêndios. Este ano, o Presidente vai passar o dia de Natal com as crianças internadas na ala pediátrica do serviço de Oncologia do Hospital de São João, no Porto, para mostrar que este problema “não está esquecido”.