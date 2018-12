Um BMW incendiado na Variante Sul de Braga, ao início desta manhã de segunda-feira, interrompeu o trânsito, no mesmo sentido do sinistro, Sul/Norte, por necessidade de ser limpa a via, com combustíveis e óleos derramados numa longa extensão daquela estrada.

O automóvel, da marca e modelo BMW 640 D, subitamente começou a arder, em plena via, cerca das oito horas da manhã, tendo o seu condutor e único ocupante, residente em Braga, saído ileso, antes do carro ser totalmente tomado pelas chamas, que o consumiram.

Para o local foram logo destacados os Bombeiros Voluntários de Braga, comandados pelo subchefe Pedro Ribeiro, não chegando, entretanto, a ser necessário reforço dos Bombeiros Sapadores de Braga, que se deslocaram ao local, onde esteve a GNR e a PSP, para além do Instituto Nacional de Emergência Médica