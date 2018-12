De acordo com a Agência Nacional de Gestão de Desastres há, pelo menos, 373 vítimas mortais e 1.459 feridos.

Além das mortes e dos feridos, o mais recente balanço dá ainda conta de que continuam desaparecidas 128 pessoas.

Recorde-se que o tsunami ocorreu no passado sábado à noite, no Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia e os cientistas consideram que o tsunami foi provocado pelo deslizamento submarino de terra, causado pela erupção do vulcão Anak Krakatau.

No entanto, é ainda de relembrar que as autoridades confundiram o alerta de tsunami com uma maré crescente e, consequentemente, avisaram as pessoas que não entrassem em pânico. "Foi um erro, sentimos muito", escreveu no Twitter o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho.