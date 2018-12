Se ainda precisa de ir ao supermercado hoje para ultimar os preparativos para a ceia natalícia, saiba que os trabalhadores das empresas de distribuição - super, hipermercados, armazéns e logísticas das empresas de distribuição e lojas especializadas - têm agendada hoje uma paralisação.

Em causa está o facto de os trabalhadores não terem chegado a acordo nas negociações com Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED). O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) já disse que espera uma "adesão com expressão significativa".

Contudo, à Lusa, Gonçalo Lobo Xavier, o diretor-geral da APED, disse estar "tranquilo" e "não esperar dificuldades" hoje, ainda que reconheça que possam verificar-se "algumas perturbações". Mas o setor estará "a funcionar com normalidade", assegurou.

Sindicatos e empresas estão já há 26 meses de negociação. "Sonae, Pingo Doce/Jerónimo Martins, Auchan, Lidl, Dia/Minipreço, El Corte Inglés e muitas outras, continuam a não apresentar propostas de verdadeiro aumento dos salários e correção das injustiças e discriminações existentes", lamenta o CESP.