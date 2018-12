Surpresa neste domingo pré-véspera de Natal: ao nono jogo sob o comando de Marcel Keizer, o Sporting perdeu pela primeira vez. Um golo de Tozé aos 26 minutos decidiu a partida a favor do Vitória de Guimarães (1-0), ditando também a descida dos leões ao terceiro lugar, atrás do Benfica, que pouco antes havia goleado o Braga por claros 6-2 - os vimaranenses, por seu lado, voltam a isolar-se no quinto lugar, agora a cinco pontos do quarto, o rival bracarense.

Um encontro frenético, com a bola a rondar ambas as balizas, principalmente no segundo tempo, e Douglas e Renan a ser postos à prova por diversas ocasiões. O golo que ditou o resultado surgiu após um canto de Rafa Soares, com a bola a sobrar para a entrada da área: Tozé, antigo jogador do FC Porto, encheu o pé e beneficiou ainda de alguns ressaltos para bater o guardião leonino.

No segundo tempo, oportunidades de golo em catadupa, com Renan a negar tentos a Ola John (48'), Davidson (62') e Pepê (66') e Douglas a fazer o mesmo a Raphinha (49'), mas também um golo invalidado ao Sporting por fora de jogo de Diaby, um cabeceamento de Pedrão à trave sportinguista (71') e até um vermelho mostrado a Renan e depois anulado após intervenção do VAR - Alexandre Guedes havia arrancado de posição irregular antes de ser derrubado em falta pelo guardião leonino. Realce ainda para o amarelo visto por Bruno Fernandes, o quinto na época e que o tira da receção do Sporting ao Belenenses, SAD, agendada para o dia 3 de janeiro.