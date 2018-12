“Para evitar constrangimentos, a ANA apela aos passageiros que cheguem com a maior antecipação possível nos dias 23, 27, 28 e 29 de dezembro e 2 e 7 de janeiro, as datas com maior pressão de tráfego nos próximos dias”, refere a gestora dos aeroportos em comunicado.

Recorde-se que o ano ficou marcado pelos atrasos e filas neste aeroporto. No final de maio, por exemplo, devido à proximidade do verão, muitos passageiros tiveram de enfrentar tempos de espera superiores aos normais.

António Portugal, da associação que representa as companhias aéreas, RENA, chegou a dizer: “Andamos a avisar há muito que o aeroporto está a rebentar pelas costuras".

O cenário justificou em muitos meses um aumento do número de reclamações. Só a Deco recebeu, nos primeiros seis meses do ano, 1244 — mais de metade do número de queixas de 2017, que rondou os 2055.

Já nesta altura, a Deco previa que a situação se complicasse, principalmente, no final do ano. “No segundo semestre o número de queixas é sempre superior ao do primeiro, pois temos as viagens das férias de verão, de Natal e até de passagem de ano”.

A própria ANA reforça, por isso, o aviso que fez aos passageiros: “A quadra natalícia é tradicionalmente um período de pico de tráfego nos aeroportos portugueses, nomeadamente no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa”.