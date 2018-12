A greve na CP marcada para o dia 24 e o dia de Natal vai afetar a circulação de comboios e a empresa divulgou uma nota, no site oficial, a avisar que “não serão disponibilizados transportes alternativos”. Contudo, existem serviços mínimos, estando acautelados quase 190 comboios, nos serviços urbanos de Lisboa, nos urbanos do Porto, na Linha de Cascais e na Linha de Setúbal.

Em Guimarães estão previstos três comboios em cada sentido, em Braga serão acautelados seis comboios em sentido ascendente e quatro em sentido descendente e em Caíde seis comboios em cada sentido. Já na circulação para Aveiro terão "que existir 11 comboios em cada sentido", conforme a decisão de serviços mínimos.

Na linha de Cascais ficaram definidos 15 comboios no sentido Cais do Sodré- Cascais e 16 em sentido oposto, segundo a agência Lusa. Por seu turno, na ligação entre Sintra e o Rossio devem circular oito comboios nos dois sentidos. E na ligação entre Lisboa Orienta e Sintra estão previstos treze. Na linha do Sado devem circular sete comboios em cada sentido.