O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma nota ao homólogo indonésio de "sentidas condolências às famílias das vítimas" do tsunami que atingiu, no sábado, a costa do Estreito de Sunda, matando pelo menos 222 pessoas.

Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu ainda "uma palavra de solidariedade e reconforto" aos feridos, que serão já mais de 840, 28 pessoas estão também dadas como desaparecidas.

Numa nota publicada na página oficial da Presidência da República, é referido que o chefe de Estado manifestou “a disponibilidade portuguesa, no quadro da União Europeia, para o auxílio nas operações de resgate".

"O Presidente da República está igualmente a acompanhar a eventual presença de cidadãos nacionais na região, não tendo até ao momento indicação de portugueses envolvidos na tragédia", lê-se ainda na nota.