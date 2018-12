O grupo de quatro escuteiros que tinha sido dado como desaparecido, este domingo de manhã, em Azeitão, já foi localizado.

Os escuteiros terão dado as coordenadas da sua localização ao responsável do grupo de madrugada, porém não conseguiram regressar ao encontro do mesmo, como estava previsto.

De manhã deram o alerta às autoridades, pedindo ajuda para transportar um deles, que se tinha sentido mal. Inicialmente, as forças de socorro julgaram que o grupo estaria perdido na serra.

Na operação de buscas, estiveram envolvidos 13 operacionais, apoiados por quatro viaturas.