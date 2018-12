Um agente da PSP disparou contra a mulher, com a sua arma de serviço, na madrugada deste domingo.

O homem, de 47 anos, após ter disparado contra a mulher suicidou-se, segundo o Correio da Manhã.

O agente da PSP morreu no local, enquanto a mulher foi transportada para o hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, encontrando-se em estado crítico.

Os disparos ocorreram na sequência de uma discussão à frente do filho, de 17 anos, do casal. Foi o adolescente que chamou as autoridades.

O jovem está em estado de choque, estando a ser acompanhado por uma equipa de psicólogos do INEM.