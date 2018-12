Um tsunami atingiu este sábado Lampung, Samatra, e as regiões de Serang e Pandeglang, em Java, na Indonésia. Pelo menos 168 pessoas morreram, outras 745 ficaram feridas e 30 estão desaparecidas.

Inicialmente, as autoridades indonésias confundiram o tsunami com uma maré crescente, tendo apelado à população para não entrar em pânico. Mais tarde, viriam a lamentar a situação, quando o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Sutopo Purwo Nugroho, escreveu no Twitter: "Foi um erro, sentimos muito".

A Indonésia é um dos países mais afetados por tsunamis, em especial devido à existência de vulcões ativos, o deste sábado, por exemplo, foi desencadeado por uma maré anormal, na sequência de um deslizamento submarino provocado pela erupção do vulcão Anak Krakatoa.

"A combinação causou um tsunami repentino que atingiu a costa", segundo a agência France Presse.

Recorde-se que o pior tsunami na Indonésia aconteceu a 26 de janeiro de 2004 no norte de Samatra e causou cerca 230 mil mortes no total de vários países banhados pelo Índico, sendo que 168 mil morreram em território indonésio.