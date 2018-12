Catalina Pestana. 'O adeus às armas'

Catalina tinha 4 anos quando ouviu pela primeira vez um discurso incendiário contra o regime fascista. A afronta vinha da voz do seu pai, um operário anarco- sindicalista que a tratava como ao macho que lhe falhara. Era a menina ainda um palmo de gente, de grossos caracóis louros, e foi o tom inflamado e não as palavras que registou. O calendário marcava o ano de 1951, e era véspera do 1º de Maio, feriado festejado em vários países europeus como o dia do trabalhador, mas proibido em Portugal. Agostinho Pestana, do alto de uma pedreira, esquecera-a por momentos. Fixava os seus colegas da indústria do mármore, e apelava à greve: «Amanhã é 1º de Maio e aqui ninguém trabalha!»

Naquele momento, talvez a criança olhasse para o pai como para a bailarina azul que nunca teve mas que a dominava nos sonhos, e ligasse uma coisa à outra. A liberdade costuma ter cor e quando sai das cartilhas forja rebeldes. O pai era um operário diferenciado. Fez o 3º ano do Liceu e, o destino tem destas voltas, quando ficou órfão foi internado na Casa Pia de Beja. Era um homem culto e aos 10 anos, a garota sabia de cor poemas de Guerra Junqueiro, poeta de cabeceira de Agostinho, um anticlerical que no fundo apenas tinha no sangue o selo das injustiças e tanto ajudava o padre da paróquia por este viver na miséria como dava apoio, nada ortodoxo para um anarco-sindicalista, ao PCP. Nos palcos das colectividades, a infância de Catalina era aproveitada e recitava sem lhe faltar o fôlego poemas que Agostinho escolhia por medida enquanto no subpalco elementos do partido da classe operária concertavam estratégias. Na adolescência, para não falhar à regra, a jovem tentou matar o fantasma do progenitor. Uma professora de liceu despertou-a para a existência de Deus e ela acertou a fé, um sentimento revolucionário no seu entender, com o seu percurso. Mais tarde, conseguiria o inédito: casou duas vezes pela igreja católica porque este compromisso é apenas entre os noivos e Deus. Tinha carregado combustível suficiente para nunca aceitar compromissos avessos à verdade ou à justiça. Por isso nunca foi militante de qualquer partido. E mais tarde, quando o escândalo da Casa Pia abalou o país e, entre arguidos e suspeitos, deparou com velhos amigos usou os mesmos pesos da balança que utilizou toda a vida. Deixou-nos ontem, aos 72 anos. O i republica agora parte de uma entrevista que Catalina Pestana deu ao SOL em outubro de 2007 e que poderá ler na íntegra na edição da próxima segunda-feira. Fica a história de uma mulher de consciência tranquila.