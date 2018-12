O SOL avança na edição deste sábado que o histórico da tramitação do processo Marquês no Citius, o sistema informático usado nos tribunais, desapareceu, não estando acessível nem sequer ao juiz que tem em mãos a instrução do processo, Ivo Rosa – que já notificou o presidente do instituto do Ministério da Justiça que gere o programa.

Desta forma, não se encontra quaisquer registos de toda a informação relativa à distribuição do processo em 2014 ao juiz Carlos Alexandre, nem à da distribuição deste ano para a fase de instrução - que colocou Ivo Rosa à frente da distribuição depois de o sistema ter dado três erros.

O caso é considerado inédito.

