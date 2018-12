Crimes de Lisboa Se gosta de caminhar e já se imaginou várias vezes a vestir a pele de detetive, esta opção é para si. Para fazer este passeio, de duas horas, é preciso ter sangue frio, mas fica a conhecer vários casos que alteraram o rumo da história do país. Esta caminhada permite, por exemplo, ficar a saber mais sobre alguns dos episódios mais sangrentos ocorridos em Lisboa. O regicídio de D. Carlos e histórias que marcaram o período da Inquisição são alguns exemplos.

Informações

Bilhetes: Ticketline, Fnac

Partida: Praça do Comércio

Preço: 15 euros

Dias: Sábados

Pés nas lendas de Natal No Porto, o Natal é para levar muito a sério. Este sábado pode ficar a conhecer tudo sobre as lendas e as tradições de Natal. Pode, nesta caminhada de 4 quilómetros, ficar a conhecer a origem do bolo rei, a simbologia da árvore de Natal, dos Reis Magos e das renas. É de destacar que ficará a perceber melhor todas as lendas ligadas a esta quadra. No valor já está incluído o seguro e a visita guiada.

Informações

Bilhetes: Alma at Porto

Partida: Avenida dos Aliados

Preço: 7,5 euros

Dia: 22 de dezembro

Na rota das paisagens Se não tinha ainda nada agendado para este fim de semana e é fã de Lisboa e das suas bonitas paisagens, experimente juntar estas duas condições à paixão pelas caminhadas. A ideia é percorrer, ao longo de cerca de 14 quilómetros, 9 dos mais emblemáticos miradouros da cidade de Lisboa, com destaque especial para alguns Miradouros de Monsanto.

Informações

Bilhetes: Caminhando.pt

Partida: Parque Eduardo VII

Preço: 6 euros

Dia: 22 dezembro



Caminhada dos cogumelos Por que não aproveitar para caminhar e juntar isto a uma boa dose de conhecimento sobre cogumelos? Não é preciso caminhar muito para dar de caras com estes fungos na Serra de Sintra. Aprenda mais sobre as centenas de espécies e saiba como perceber quais são as comestíveis e as venenosas. Aliás, na Serra de Sintra o que não faltam são espécies venenosas.

informações

Bilhetes: Andamento.pt

Partida: Barragem do Rio da Mula

Preço: 8 euros

Dia: 13 janeiro



Pelo Porto medieval Para quem gosta de história e da cidade do Porto, nada como apostar em conhecer o seu passado. Basta que goste de caminhar e que tenha três horas livres na agenda. De acordo com a organização, esta “caminhada contempla a parte medieval da cidade, promove uma viagem à época medieval, marcada por guerras, doenças e grandes privações”.

informações

Bilhetes: Feelin’Porto/Facebook

Partida: Sé

Preço: 14,99 euros

Dia: 23 de dezembro



Aldeias Fantasma Com a particularidade de ser feita à noite, a ideia é pôr-se a caminho pelos bosques e pelas aldeias desertas do Cabrela e das Broas. O passeio começa no Largo Casal Sequeiro, em Montelavar, e segue até ao encontro da Ribeira de Adrião com o Rio Lizandro. É uma caminhada de orientação noturna que promete surpreender.

informações

Bilhetes: Trilhosnocturnos.com

Partida: Montelavar

Preço: 7,5 euros

Dia: 19 janeiro