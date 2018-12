Miley Cyrus foi a grande convidada no ‘The Tonight Show With Jimmy Fallon’ da última quinta-feira e chamou à atenção com a sua nova versão do clássico de natal “Santa Baby”, de Eatha Kitt.

Ao considerar que a letra da música não condizia com os tempos atuais, a cantora transformou o clássico numa música para a geração #metoo.

Na sua versão, Miley Cyrus diz que não precisa dos presentes do Pai Natal, porque consegue comprar “as suas próprias coisas” e que “o melhor amigo da mulher é o pagamento igualitário”.

A cantora pede ainda que a parem de “interromper quando fala”.

A canção original foi gravada em 1953 por Eartha Kitt e apresenta uma mulher que diz ao Pai Natal que tem sido “uma boa menina” e pede “um anel”. Miley Cyrus apontou estas questões e quis mudar toda a mensagem.

Veja o vídeo.