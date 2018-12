Através do seu site, a Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu um comunicado onde refere que há dois surtos simultâneos de sarampo na região de Lisboa: um em Cascais, com 24 casos confirmados e dois casos prováveis com origem num caso importado da Ucrânia e um outro surto em Oeiras, com cinco casos confirmados, com origem num caso importado da República Checa.

Todos os casos de sarampo que surgiram ao longo dos últimos dias estão a ser submetidos a uma confirmação laboratorial no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. De recordar que, de todos os casos notificados, houve 40 que deram resultado negativo.

Além disso, a DGS adianta ainda na mesma nota que desde o dia 8 de novembro, foram confirmados três casos isolados de sarampo, mas sem ligação epidemiológica.