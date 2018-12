"Eu penso que os portugueses reagiram com uma grande maturidade. Isto é, um povo com quase 900 anos e, portanto, não trocou a segurança da democracia por o que poderiam ser realidades aventureiras", começou por dizer o chefe de Estado aos jornalistas.

Marcelo Rebelo de Sousa falava à margem da festa de Natal da Comunidade Vida e Paz, em Lisboa, e respondia às questões dos jornalistas sobre os protestos dos "coletes amarelos", que se realizaram hoje.

"O que têm a exprimir, exprimem em eleições. Vão ter eleições daqui a cinco meses e, depois daí, a mais uns meses. Se gostam, gostam. Se não gostam, não gostam e escolhem outra realidade que gostem mais", disse ainda Marcelo.

Para o Presidente da República, os portugueses "percebem que, estar a reproduzir, ainda que seja por imitação, realidades que se verificam noutros países, noutro contexto, com violência, à margem do sistema", não faz parte da maneira de ser do povo português.

Marcelo disse que estas atitudes transmitem um “sinal de sensatez”. "Houve pontualmente manifestações. Eu próprio quis observar o que se passava e passei agora a conduzir o meu automóvel pelo Marquês de Pombal, às 18:31, para ver mesmo o que estava a acontecer. Não havia manifestação em frente do Palácio de Belém", esclareceu Marcelo Rebelo de Sousa.

Recorde-se que durante o dia de hoje, vários portugueses realizaram uma manifestação - "coletes amarelos" -, que acabou por ter uma fraca adesão, mas ainda assim provocou alguns condicionamentos de trânsito em várias zonas do país.