Fernando Pessoa, pelas palavras do heterónimo Alberto Caeiro, já dizia que “um dia de chuva é tão belo como um dia de sol”. Serve a referência para dizer que um dia de frio outonal pode ser tão inspirador quanto um dia quente de verão. Foi precisamente numa tarde de outono, há 14 anos, num passeio por um caminho ladeado por árvores desfolhadas, que o CEO da marca de design portuguesa Antarte, Mário Rocha, teve a ideia para uma das peças mais conhecidas da marca: o cabide-árvore.

Além de ser desenhada à sua semelhança, a peça presta também homenagem às árvores e à natureza por ser produzida em madeira. Ao longo de mais de uma década, o cabide-árvore foi evoluindo e, hoje, milhares de cabides vendidos depois, está disponível em vários tamanhos - do xs ao xxl - e em 20 cores. Pelo caminho, o cabide-árvore foi descobrindo novas funções e finalidades, afirmando-se como uma peça especialmente versátil: de peça de decoração a peça funcional para pendurar casacos, nos tamanhos maiores, pode também servir para pendurar colares, relógios ou fotografias, nas versões mais pequenas. Foi de resto para integrar uma ação de solidariedade que a peça foi adaptada para formato miniatura: em 2011, a marca promoveu uma ação de solidariedade no âmbito da qual criou um cabide com uma cor específica para cada instituição de solidariedade social: em azul simbolizando o apoio ao Instituto de Apoio à Criança, beringela para a ProDignitate, o branco para a Bagos D’Ouro, em laranja para a Fundação do Gil e em verde para o projeto Joãozinho, com uma percentagem do valor obtido com as vendas a reverter para a respetiva instituição de solidariedade social.

No próximo ano, quando passam 15 primaveras da criação da peça icónica da Antarte, a marca prepara-se para assinalar o momento com várias iniciativas, mas o destaque vai para o desafio que será lançado a 15 artistas plásticos para intervirem no cabide-árvore.

A Antarte - que tem também lojas lá fora, na África do Sul, Angola, Gana, Marrocos, São Tomé e Príncipe e Costa do Marfim - surgiu na viragem do milénio, em 1999, como uma empresa dedicada às antiguidades e à arte, e afirmou-se no setor do mobiliário e da decoração. A par do cabide-árvore, outras peças marcaram a história e o percurso da Antarte. É o caso de três cadeiras exclusivas, desenhadas e produzidas pela marca para momentos específicos: a do Papa Bento xvi, em 2008, a do ex-treinador do Real Madrid José Mourinho, em 2012; e a do antigo presidente da República Aníbal Cavaco Silva.