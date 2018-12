A EDP vai descer o preço da eletricidade no mercado liberalizado, em média, em 3,5% em 2019. Trata-se de uma redução idêntica à verificada no mercado regulado. Esta redução representa uma diminuição de 1,58 euros para uma fatura mensal de 45,1 euros.

“A EDP irá reduzir preços de eletricidade para as famílias em 2019, registando uma descida média de 3,5% para 90% destes clientes. Os restantes clientes domésticos também beneficiarão de uma redução, com ligeiras diferenças por escalão. A atualização tarifária prevista para 2019 resulta da redução das Tarifas de Acesso à Rede, bem como da evolução de preços da eletricidade no mercado grossista.”

Recorde-se que, na segunda-feira, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou que as tarifas de eletricidade no mercado regulado vão descer 3,5% para os consumidores domésticos a partir de 1 de janeiro.

Já esta semana o governo garantiu que esta diminuição iria ser aplicada a todos os clientes.