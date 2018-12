A Liga portuguesa está muito perto de ver a barra de loading alcançar os 50%, mas este fim de semana destaca-se sobretudo por ser a última jornada antes das festividades natalícias e do novo ano.

Depois de se disputar esta 14.a jornada, o campeonato só voltará a entrar em ação em... 2019, a partir do dia 2 de janeiro. Mas a última ronda de 2018 promete e tem até direito a jogo grande na Luz.

O Benfica-Braga, agendado para este domingo, é o grande destaque desta jornada, que poderá trazer alterações no pódio.

Atualmente separados do clube minhoto por apenas um ponto, os encarnados ocupam o quarto lugar, imediatamente atrás.

A águia continua, de resto, com muito por provar: apesar das seis vitórias consecutivas, as exibições dos comandados de Rui Vitória têm deixado bastante a desejar. Espelho disso mesmo foi este último triunfo (1-0), em jogo a contar para a Taça de Portugal, com o Montalegre, equipa do Campeonato de Portugal.

O jogo cinzento apresentado pelos encarnados tem sido, aliás, uma constante. Antes de ter garantido o apuramento para os quartos-de-final da prova rainha do futebol português, o clube da Luz já tinha sofrido para sair da Madeira com os três pontos. Na jornada anterior do campeonato, recorde-se, valeu uma grande penalidade de Jonas para garantir um triunfo diante do Marítimo. Igual resultado magro havia registado o plantel encarnado no jogo com o AEK, na despedida da Liga dos Campeões. Por essa altura foi Grimaldo, no último suspiro, a salvar a honra encarnada e a garantir um adeus milionário. Mas os serviços mínimos do Benfica começaram ainda antes, já que, na ronda 12 da Liga portuguesa, também foi graças a um golo solitário do avançado brasileiro, Jonas, que os encarnados alcançaram um bom fim no reduto do Setúbal.

A insatisfação dos adeptos encarnados tem sido uma constante e os lenços brancos direcionados a Rui Vitória também.

A paciência dos adeptos parece estar a atingir o limite perante uma equipa que, jogo após jogo, continua sem mostrar criatividade no processo ofensivo – algo que voltou, aliás, a ficar provado no jogo desta semana, perante a única equipa do terceiro escalão do futebol português que ainda marcava presença na Taça de Portugal.

Por todos estes fatores, no domingo, Rui Vitória voltará a estar com os holofotes virados para si.

O duelo com os comandados de Abel Ferreira, que somam apenas uma derrota na Liga – na partida com o FC Porto na 10.a jornada –, pode, por isso, ser o teste decisivo para a continuidade do técnico encarnado.

FC porto em casa, Sporting fora

Ainda antes de o Benfica receber o conjunto bracarense, na tarde deste domingo será a vez de o conjunto azul-e-branco medir forças com o Rio Ave (7.o classificado).

Com 33 pontos, os comandados de Sérgio Conceição vão defender a liderança do campeonato num momento em que têm mais dois pontos que o Sporting, que está instalado no segundo posto.

O leão, por sua vez, ruma até Guimarães para defrontar o Vitória já durante a noite de domingo. Os vimaranenses fecham o top-5 da tabela e vão receber o conjunto leonino, que está a atravessar uma das melhores fases dos últimos tempos.

Desde que Keizer assumiu o comando técnico dos leões, em novembro, que o emblema de Alvalade está irreconhecível. O_conjunto verde-e-branco está uma autêntica máquina de fazer golos e a prova disso mesmo são os 30 tentos apontados em sete jogos (uma média de 4,3 golos/jogo), contra apenas oito sofridos.

A última goleada aconteceu a meio da semana, com o Sporting a garantir a passagem aos quartos-de-final da Taça ante o próximo adversário do dragão, os vila-condenses.

Os quatro finalistas da Taça da Liga

Na pausa da i Liga, e ainda antes do adeus a 2018, regressam os jogos da Taça da Liga, que vai conhecer a última jornada dos respetivos grupos e, consequentemente, as equipas que irão marcar presença na final four. O Benfica será o primeiro entre os três grandes a conhecer o seu destino na competição. Os encarnados deslocam-se até ao reduto do Desp. Aves, no dia 28 de dezembro, e só precisam de um empate para garantir a presença nos últimos quatro. A águia chega à última jornada do grupo como líder do grupo A, com seis pontos, mais dois que os comandados de José Mota que, em caso de vitória, seguem em frente na prova. No dia seguinte (29) é o Sporting a entrar em campo em Santa Maria da Feira. Ao contrário dos encarnados, o leão encontra-se numa posição delicada na prova. Para seguir para a final four, o Sporting, detentor do troféu, tem obrigatoriamente de vencer o Feirense e esperar que o Estoril Praia não vença o Marítimo. Caso os canarinhos vençam os insulares e o Sporting vença o Feirense ficam as três equipas com seis pontos, e a equipa com melhor diferença de golos carimbará o passaporte para a ronda seguinte. Ao Feirense, atual líder do grupo D, basta o empate.

Já praticamente a fechar o ano, no dia 30 deste mês, o FC Porto fará o último jogo de 2018, no Jamor, com o Belenenses SAD. Os dragões lideram o grupo C, com quatro pontos, os mesmos que o Chaves, que irá receber, por sua vez, o Varzim.