A mulher, que foi detida pela Polícia Judiciária do Porto, esta quinta-feira, por ter vendido quatro filhos, fica em prisão preventiva. Já o companheiro, suspeito dos mesmos crimes, ficou sujeito à obrigação de apresentações periódicas.

O casal foi ouvido esta sexta-feira no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, onde ficou a conhecer as medidas de coação.

Os dois suspeitos foram detidos pela prática de crimes de tráfico de recém-nascidos, que "decorreram no período compreendido entre julho de 2011 e 2017", e que consistiram na entrega de "quatro recém-nascidos, mediante pagamentos pecuniários e outras contrapartidas, a cidadãos residentes no espaço europeu".

A mulher tem 41 anos é pasteleira e tem nacionalidade brasileira, o companheiro tem 45 anos é português e trabalha na construção civil. Têm uma relação há mais de dez anos mas não vivem juntos.

As autoridades estão agora à espera dos resultados de testes de ADN para determinar se a paternidade das crianças corresponde ao homem detido.