Pelo menos duas pessoas ficaram feridas na sequência de um tiroteio em Viena, esta sexta-feira. Entretanto, os serviços de emergência médica locais, citados pela Reuters, avançaram que uma das vítimas acabou por não resistir aos ferimentos.

As autoridades já confirmaram o incidente e avançaram que as buscas pelo autor dos disparos continuam em curso, sendo ainda desconhecidas as motivações do tiroteio.

Segundo o jornal local Kronen Zeitung, o tiroteio terá ocorrido dentro do restaurante "Figlmuller".

A polícia já criou um perímetro de segurança e as imediações do local estão interditas à população.

Apesar de o suspeito não ter sido ainda detido, as autoridades garantem que os restantes cidadãos não estão sob ameaça.