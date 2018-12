A ronda pré-natalícia na Premier League ficará marcada como a primeira de Ole Gunnar Solskjaer como treinador do Manchester United. O norueguês, uma lenda dos red devils na arte de marcar golos, foi o escolhido pela direção para substituir José Mourinho, demitido dois dias depois da derrota em Anfield (3-1) às mãos do Liverpool de Jürgen Klopp.

Quis o calendário que o próximo jogo dos reds, líderes e única equipa da prova ainda sem derrotas, fosse contra outra equipa orientada por um treinador português. E, ironia das ironias, alguém que conheceu os maiores feitos como jogador... ao ser treinado por Mourinho. Na antevisão do encontro, que terá lugar já na noite desta sexta-feira, no Molineux, Nuno Espírito Santo lembrou os feitos daquele FC Porto de 2002/03 e 2003/04 e salientou o “impacto” que o agora ex-treinador do Manchester United teve na sua carreira, mas também em termos de personalidade. “Quando tens um treinador que segues, em quem acreditas e por quem fazes tudo o que consegues porque acreditas naquela ideia do teu líder, isso fica para sempre. Foi esse o impacto que Mourinho teve em mim e acho que em todos os que fizeram parte dessa equipa: ensinou-nos como ganhar”, salientou o antigo guarda-redes.

Depois de um começo muito positivo e de uma fase mais complicada, numa sequência de seis jogos consecutivos sem vencer (cinco derrotas e um empate), o Wolverhampton soma agora três triunfos seguidos (o primeiro dos quais sobre o Chelsea) e quer prolongar a série de bons resultados frente aos candidatos ao título: ainda só perdeu com o Tottenham (2-3), conseguindo empatar com Manchester City, Manchester United e Arsenal (todos por 1-1), além da já referida vitória sobre o Chelsea (2-1). Os reds, por seu lado, somam seis triunfos consecutivos para o campeonato, que lideram com um ponto de vantagem sobre o Manchester City.

Borussias em confronto

Também esta sexta-feira decorre um muito interessante encontro na Bundesliga, com um duelo de Borussias: o Dortmund, líder do campeonato, recebe o Mönchengladbach, segundo classificado em igualdade pontual com o_Bayern Munique. A equipa onde atua Raphael Guerreiro sofreu na terça-

-feira a primeira derrota da temporada em competições internas (2-1 no terreno do modesto Fortuna Düsseldorf) e viu os mais diretos perseguidores reduzirem a desvantagem pontual, pelo que se impõe um triunfo para retomar os trilhos do sucesso. O Bayern, por seu lado, visita o terreno do quinto, o Eintracht Frankfurt, a ex-equipa do técnico Nico Kovac e que conta com um endiabrado Luka Jovic (ainda pertencente aos quadros do Benfica).

Realce também para o Juventus-Roma, que fecha a jornada 17 em Itália. À partida, não se esperam dificuldades extremas para a Vecchia Signora, que soma já 18 pontos de vantagem sobre os romanos, mas a partida ganha especial interesse devido ao facto de os romanos terem calhado em sorte ao FC Porto nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.