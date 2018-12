Um momento caricato a marcar a manifestação dos coletes amarelos no Porto e a envolver um futebolista da I Liga. Idris, capitão do Boavista, dirigia-se na sua rota habitual para o treino dos axadrezados quando acabou por ficar retido no meio dos manifestantes.

Num momento captado em direto pela RTP e entretanto difundido nas redes sociais é possível ver o médio senegalês de 33 anos dentro do seu automóvel com um colete amarelo vestido e a falar com agentes das forças policiais, explicando que apenas queria passar por aquela zona para chegar ao destino pretendido.

O Idris do Boavista é fino. Vestiu o colete no carro para o deixarem passar para ir treinar 😂😂😂 pic.twitter.com/BJWAoPqaeT — Aquiles Pinto (@aquilespintoPT) 21 de dezembro de 2018

A manifestação dos coletes amarelos está a marcar o dia em Portugal, apesar da dimensão e adesão ser bem menor do que aquilo que se esperava inicialmente. De qualquer forma, tem causado incómodos no trânsito em determinadas zonas do país, como Lisboa, Porto, Faro ou até no Funchal.