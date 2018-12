O Papa Francisco garantiu esta sexta-feira que a Igreja “nunca mais encobrirá ou desvalorizará” os casos de abusos sexuais por parte do clero.

"A Igreja não se cansará de fazer o necessário para levar à Justiça qualquer pessoa que tenha cometido esse tipo de crimes", referiu o papa, durante o tradicional discurso das festas natalícias.

De 21 a 24 de fevereiro, no Vaticano, irá decorrer uma cimeira que terá como tema principal os abusos sexuais. Deste modo, o Papa Francisco pediu aos padres e sacerdotes de todo o mundo que ouçam as vítimas dos seus países antes do evento.