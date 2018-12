A adesão que se esperava não se confirmou, pelo menos na Ponte 25 de Abril.

As forças de segurança estão mobilizadas no acesso à ponte desde as 6h30 da manhã desta sexta-feira, mas o dia está a decorrer com normalidade.

Às oito da manhã juntaram-se alguns manifestantes na ponte do Pragal, vestiram os coletes, mas rapidamente desmobilizaram, seguindo em direção ao Marquês de Pombal, outro ponto do protesto.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) mantém-se junto às portagens da ponte, que dá acesso à cidade de Lisboa por prevenção, e segundo o i apurou, vão manter-se no local, já que não sabem se os manifestantes vão deslocar-se para a ponte, ou não.

Fontes da PSP referem ainda que estavam à espera de uma maior quantidade de coletes amarelos nesta zona, o que não se verificou.

Até ao momento, e segundo a PSP, não houve registos de desacatos, ou corte de estrada na Ponte 25 de Abril. Se tal acontecer, os meios de segurança destacados estarão presentes no local para garantir a prevenção.