O fotógrafo do i Bruno Gonçalves captou o momento em que a PSP levantou o líder do Partido Nacional Renovador (PNR), José Pinto Coelho, que estava sentado na rotunda do Marquês de Pombal, acompanhado por outros manifestantes.

Em declarações ao i, o presidente do partido de extrema-direita já havia confirmado que apoiava o protesto dos coletes amarelos, mas que não fazia parte da organização.

"Também estamos contra a pasmaceira que se vive e contra a pasmaceira que se vive e contra a impunidade da corrupção. Não é preciso perceber de economia para perceber que basta que deixassem roubar para os portugueses viverem melhor. Concordamos com isso tudo", referiu, acrescentando ainda que estaria na manifestação marcada para esta sexta-feira.

Relacionados Coletes amarelos em Portugal. Extrema-direita apoia mas não faz parte da organização

Os manifestantes gitam palavras de protesto como "abaixo a corrupção" e tentam congestionar o trânsito.

Veja o vídeo.