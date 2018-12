Esta quinta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, recorreu às redes sociais para anunciar a cessação de funções do secretário de Estado da Defesa, o general James Mattis.

Donald Trump fez este anúncio depois de ontem ter revelado que tinha ordenado a retirada imediata das tropas norte-americanas da na Síria, algo que é contra a posição do Pentágono, que está a tentar fazer com que tal decisão não vá para a frente.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting....