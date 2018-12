Esta quinta-feira, o clube de Alvalde partilhou, na sua conta do Twitter, um vídeo alusivo ao Natal, que começa com o início daquele que foi o ataque à Academia de Alcochete.

No vídeo podem ver-se várias crianças a invadirem a Academia do Sporting, e depois chegam aos balneários e entregam presentes a alguns jogadores do Sporting.

"Este Natal, fizemos a ligação entre o melhor que existe em nós, as nossas crianças, e algo que nos é muito próximo, a nossa Academia e o nosso futuro. É Natal quando a família está unida. Boas Festas", lê-se na publicação dos verdes e brancos.

