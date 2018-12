É dezembro e, deste lado do mundo, as mangas estão em estação e proporcionam-nos aquele sentimento de grande felicidade e alegria excitante. E, sem dúvida, para muitos de nós recordam a nossa infância, aquele sabor do verão absolutamente irresistível . Dispensam apresentações, mas tenho de reforçar que são ricas em vitamina A e vitamina C, melhorando o sistema imunológico do corpo. Apenas uma manga por dia é o suficiente para repor as necessidades diárias destas vitaminas, por isso também é recomendada para o inverno. Apesar de muitos evitarem por ser calórica, recordo que na vida devemos contar bênçãos e não calorias. E, por isso, esta semana proponho o meu Mango Ecstasy Bowl, aqueles pequenos-almoços com sabor de sobremesa.

Mango Ecstasy com as minhas Especiarias

Ingredientes

• 3 mangas maduras (ponha a congelar durante 30 minutos para uma textura mais cremosa)

• 2 bananas congeladas

• 1 colher de sopa do meu blend de especiarias

• 1 pedaço de gengibre

• 1 copo de água de coco ou outro líquido se for necessário

O meu blend de especiarias

Ingredientes

• 1 colher de sopa de açafrão-da-terra

• 1 colher de sopa de maca

• Pimenta-preta moída q.b.

• Pitada de sal dos Himalaias

• 1 colher de café de açúcar de coco

Misture todos os ingredientes e use quando precisar.

Método

Coloque todos os ingredientes num processador. Quando atingirem uma textura homogénea, adicione as especiarias. Bata mais um instante e sirva de imediato.

Seja feliz!