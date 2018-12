As notícias não são boas. De acordo com os cientistas, são previstas temperaturas recorde para 2019: “A previsão para 2019 situaria o próximo ano entre os cinco anos mais quentes já registados”, indica um dos cientistas do Met Office.

Os responsáveis esperam que a temperatura média global ronde, no pros 1,1ºC acima dos níveis pré-industriais.

No relatório divulgado, os cientistas afirmam que este aumento se deve ao resultado das alterações climáticas que têm sido causadas pelo homem.

Recorde-se que o ano passado, 2018, foi o quarto mais quente da história desde que os registos começaram a ser feitos, em 1850.