Quem controla os sonhos? Venham eles vestidos da ideologia que for? “Atiremo--nos às colinas e às montanhas, embelezemo-las e tornemo-las tão férteis como as planícies!” Ah! Pela palavra de ordem, podia vir no Livro Vermelho de Mao Tsé--Tung, mas não; veio de um daqueles homens que decidiu denunciar o revisionismo soviético, Enver Hoxha, o Pai da Albânia.

Comemoravam-se 25 anos de socialismo no país. As festividades foram fervilhantes, mas verdadeiramente apenas acompanhadas pelos máximos representantes da República Popular da China. A Albânia era cada vez mais uma ilha na política tão dividida da Europa.

Desde que Nikita Krutshev cortara, em 1961, toda a assistência da URSS à Albânia, o governo albanês tomara medidas que tinham como base a dissolução de classes. Partindo do princípio de que nem os detentores do poder deveriam ter privilégios. Pelo menos visíveis a olho nu por qualquer incauto cidadão do país. Os automóveis do Estado foram substituídos por veículos militares; a atribuição de alojamento era severamente vigiada - ninguém estava autorizado a ocupar sozinho um apartamento; os filmes exibidos nos cinemas, bem como os livros vendidos nas papelarias, serviam de propaganda para os ideais vigentes; o individualismo era considerado desviante - devia ser combatido a todo o custo -; os médicos tiveram de renunciar à clientela pessoal; os salários mais elevados foram reduzidos - não podiam ultrapassar o triplo das remunerações mínimas dos operários -; as cooperativas de artífices foram nacionalizadas.

As imagens que se podiam ver por todas as cidades, da capital Tirana a Durrës, Elbasan ou Scutari, mostravam grupos de rapazes e raparigas com roupas coloridas, levando a cabo alegremente as suas tarefas em prol do avanço de um país cada vez mais dependente da intervenção chinesa. Querem exemplos? A grande fábrica de peças para tratores que se situava nos arredores de Tirana estava inteiramente equipada com maquinaria chinesa; a florescente fábrica de fertilizantes químicos Fiori foi paga com dinheiro chinês; as viaturas militares eram chinesas; engenheiros chineses supervisionavam todas as grandes obras, como era o caso da linha de caminho-de-ferro que deveria ligar a cidade de Elbasan às minas de ferro de Pishkash; foram adquiridos cargueiros capazes de ligar Durrës a Xangai, através do estreito de Gibraltar e contornando o cabo da Boa Esperança, para fugir aos apertos do Suez.

Aqui e ali, uma pequena abertura a ocidente, mas nada de exageros: foi solicitado à França que auxiliasse na instalação da televisão; havia, aqui e ali, um voo direto entre Tirana e Paris.

Dias de festa: imagens iluminadas de Enver Hoxha e de Mao. E, no entanto, o Pai da Albânia não esteve presente no Palácio da Cultura de Tirana para as cerimónias oficiais. Não assistiu ao bailado do Grupo de Ópera Albanesa; não presidiu à homenagem feita a uma mulher chinesa que fora vítima de tortura por parte dos apaniguados de Chiang Kai-shek; não aplaudiu todo o espetáculo político-folclórico numa explosão de cores entre as quais dominava o encarnado. Delegou o seu discurso na esposa, Nexhmije Xhuglini. Parece que vestia um elegantíssimo saia-casaco. Talvez mandado vir das Galerias Lafayette.